Единый день диспансеризации прошел в Солнечногорске

В Солнечногорске состоялся Единый день диспансеризации для взрослого населения. Жители округа смогли проверить здоровье в поликлиниках, а также с помощью передвижных медицинских комплексов.

Обследования прошли во всех взрослых поликлиниках и амбулаториях Солнечногорской больницы. У Поваровской поликлиники работал мобильный маммограф. Передвижной комплекс регулярно выезжает в учреждения, где нет необходимого оборудования, а также в удаленные населенные пункты и на предприятия. Маммографию бесплатно по полису ОМС проводят женщинам старше 39 лет один раз в два года.

Старшая медсестра Поваровской поликлиники Ольга Полина отметила, что женщины должны проходить это обследование в первую очередь для контроля онкологических заболеваний.

«Маммограф приезжает к нам три раза в месяц. Это достаточно удобно. Запись свободная, люди записываются и сразу проходят обследование комфортно в нашем населенном пункте», — сказала Полина.

Помимо маммографа, в округе задействованы передвижной флюорограф и мобильный диагностический комплекс. В рамках дня диспансеризации флюорограф принимал пациентов Дурыкинской амбулатории.

«Медицинские учреждения Солнечногорска оснащены передовым диагностическим оборудованием, которое позволяет выявлять заболевания на ранних, бессимптомных стадиях. Квалифицированные врачи отреагируют на любые отклонения, назначат дополнительные обследования и при необходимости подберут курс лечения. Своевременная забота о своем организме позволяет продлить активную, полноценную и наполненную жизнь», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Единые дни диспансеризации организуют два раза в месяц по субботам, чтобы сделать обследования доступнее для работающих жителей. Следующие дни запланированы на 4 и 18 апреля. Пройти диагностику могут все совершеннолетние граждане при наличии паспорта, полиса ОМС и прикрепления к поликлинике — предварительная запись не требуется.

Комплекс обследований включает флюорографию, маммографию, ЭКГ, лабораторную диагностику и другое. При отсутствии отклонений все этапы можно пройти за один день. Записаться на прием можно по телефону 122, через портал «Госуслуги», регистратуру, инфомат или лечащего врача.