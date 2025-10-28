Единый день диспансеризации прошел в Солнечногорске

В Центральной поликлинике в Солнечногорске состоялся Единый день диспансеризации, на который пришли 68 человек. Периодичность прохождения медицинского обследования определяется возрастом: для людей в возрасте от 18 до 39 лет диспансеризация проводится один раз в три года, а для лиц старше 40 лет — ежегодно.

Первичный этап обследования включал в себя комплекс диагностических процедур, в том числе забор анализов крови, электрокардиографию, флюорографическое обследование, маммографию (для женщин старше 40 лет), осмотр у врача акушера-гинеколога, а также консультацию врача-терапевта. В случае необходимости проведения дополнительной диагностики или лечения пациенты направляются на консультации к узкопрофильным специалистам.

«Регулярное обследование позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и своевременно начинать необходимое лечение. Жители округа могут пройти диспансеризацию в удобном для них месте: в поликлинике, амбулатории, ФАПе или в мобильных медицинских комплексах», — подчеркнула заместитель главы городского округа Ирина Тишина.

Предварительная запись на диспансеризацию осуществляется через портал «Госуслуги» или по телефону «122». Для прохождения медицинского обследования необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Актуальную информацию о графике работы мобильных медицинских комплексов можно найти в официальном телеграм-канале Солнечногорской больницы.