Единый день диспансеризации прошел в Подольске

В Единый день диспансеризации почти 400 человек посетили врачей в поликлиниках. На второй этап обследования направлены 104 пациента, у которых были впервые выявлены серьезные проблемы со здоровьем.

Врачи также обнаружили впервые выявленный сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, болезни органов дыхания, а также избыточную массу тела.

В субботу 25 октября с 08:00 до 12:00 в Подольске снова проведут Единый день диспансеризации. Кроме того, в этот день с 9:00 до 14:00 в Центре амбулаторной онкологической помощи состоится день открытых дверей, где можно будет пройти первый этап диспансеризации и онкодиагностику.

В октябре в прививочных кабинетах Подольской клинической больницы продолжается бесплатная вакцинация от гриппа. Сделать ее можно во время работы выездных пунктов, в гипермаркете «Глобус» по вторникам с 09:00 до 12:00, по пятницам с 17:00 до 20:00, по субботам с 09:00 до 13:00, в ТЦ «Остров Сокровищ» по вторникам и четвергам с 12:00 до 15:00 и МФЦ на улице Кирова, 39, по четвергам с 09:00 до 13:00.