Единый день диспансеризации прошел в Химках

В городском округе Химки состоялся единый день диспансеризации, в рамках которого жители города смогли пройти медицинское обследование в поликлиниках округа. Как отметила председатель Совета медсестер и депутат Надежда Смирнова, при выявлении отклонений в здоровье пациенты направляются на второй этап диспансеризации для более углубленного обследования и постановки на диспансерный учет.

В рамках осмотра специалисты проверяют основные показатели здоровья: работу сердца, давление, вес, рост, проводят флюорографию и берут необходимые анализы. Женщины проходят осмотр у гинеколога, цитологическое исследование, а пациенткам старше 40 лет предлагают маммографию. Мужчины старше 45 лет могут пройти диагностику на рак предстательной железы.

Депутат Совета депутатов Артур Каримов подчеркнул значимость регулярных профилактических мероприятий. По его словам, такие обследования не только помогают выявлять заболевания на ранних стадиях, но и способствуют улучшению качества жизни жителей округа.

С начала года диспансеризацию в Химках прошли более 100 тысяч человек. Жители могут обратиться в одну из поликлиник округа (№ 1–9) с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00. Записаться на обследование можно через единый номер 122, портал «Госуслуги» или лично в регистратуре медицинского учреждения.

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