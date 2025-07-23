Единый день диспансеризации прошел в Егорьевской больнице
Жители муниципального округа Егорьевск смогли проверить свое здоровье. В Егорьевской больнице 19 июля провели единый день диспансеризации.
Все желающие могли пройти комплексное обследование: сделать общий анализ крови, электрокардиографию, флюорографию, по показаниям у женщин делали маммографию и так далее.
«Диспансеризация необходима вне зависимости от самочувствия, для выявления заболеваний на ранних стадиях. Они могут быть онкологические или сердечно-сосудистые», — рассказала участковый врач-терапевт поликлиники № 3 Егорьевской больницы.
Кроме того, единый день диспансеризации позволил сократить очереди в поликлиниках и сэкономить время пациентов. Благодаря организации такой процедуры в один день, люди получали все необходимые медицинские услуги в кратчайшие сроки.
Следующие проверки здоровья состоятся 2 и 16 августа в поликлиниках по месту жительства.