Единый день диспансеризации прошел в Чехове

Каждую третью субботу месяца в Чеховской больнице организуют Единый день диспансеризации. Очередное такое мероприятие, которое посетили девять человек, прошло 20 сентября.

Заведующая специализированным приемом населения Чеховской больницы Светлана Иванкова рассказала, что диспансеризация является бесплатным и эффективным способом для поддержания своего здоровья. Особенно полезна медицинская проверка накануне сезона холодов для людей с бронхолегочными заболеваниями. Светлана Иванкова также отметила, что диспансеризация помогает проверить состояние легких и снизить риск возможных осложнений.

На этот раз помимо флюорографии, электрокардиографии и сдачи анализов пациенты прошли ультразвуковое исследование вен нижних конечностей. Регулярные осмотры помогают выявить скрытые проблемы и решить их с помощью назначенных врачом препаратов.

Проверить свое здоровье жители Чехова могут в передвижном фельдшерско-акушерском пункте недалеко от городского парка культуры и отдыха. Там же в Единый день диспансеризации более 10 человек вакцинировались от гриппа и пневмококка. Следующее мероприятие пройдет 18 октября.