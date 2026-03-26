Единый день диспансеризации прошел в Чехове

В медицинском учреждении пациентам провели комплексное обследование. Сначала посетители заполнили анкеты, а затем получили направления на диагностические процедуры, позволяющие выявить или исключить серьезные заболевания, включая онкологические.

«В рамках диспансеризации можно пройти несколько диагностических процедур, направленных на поиск патологических изменений в легких, кишечнике, а у женщин — в том числе в грудных железах и шейке матки», — рассказала терапевт Чеховской больницы Любовь Швец.

После завершения первого этапа для пациентов, которым требуются уточняющие исследования, организуют второй этап. Ознакомиться с итогами диагностики можно лично в отделении профилактики по адресу: город Чехов, улица Гагарина, дом 37а (кабинет № 131), либо дистанционно на телемедицинской консультации.

Записаться на диспансеризацию жители округа могут в любой будний день. Сделать это можно через региональный портал госуслуг, по телефону 122 или с помощью инфоматов в поликлиниках.