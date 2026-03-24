Единый день диспансеризации прошел в Чехове

Мероприятие состоялось 21 марта в поликлинике в микрорайоне Венюково. Также жители округа могут пройти обследование в любой будний день, записавшись через региональный портал, по телефону 122 или через терминал.

Системные обследования очень важны — они помогают выявить или исключить различные заболевания, включая онкологические.

Терапевт Чеховской больницы Любовь Швец пояснила, что в рамках диспансеризации можно пройти несколько диагностических процедур, направленных на выявление патологических изменений в легких, кишечнике, а у женщин — еще и в грудных железах и шейке матки.

После получения результатов пациенты, которые нуждаются в дополнительной диагностике, будут направлены на второй этап проверки здоровья. Об итогах обследования жители смогут узнать на приеме в отделении профилактики, которое расположено на улице Гагарина, дом № 37А.

В случае, если у вас нет возможности прийти на прием, вы можете воспользоваться телемедицинской консультацией.