Единый день диспансеризации пройдет во Фрязине 29 марта

Единый день диспансеризации пройдет в поликлинике имени Гольца 29 марта бесплатно. Пациентам нужно принести с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Благодаря диспансеризации можно выявить на ранней стадии онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, а также сахарный диабет. Обследования показаны молодым людям от 18 до 39 лет раз в три года, а пациенты старше 40 должны показываться врачу каждый год.

Во время бесплатной диспансеризации всем измеряют рост, вес и артериальное давление, направляют на общий анализ крови и флюорографию, при подозрениях записывают на консультации к узким специалистам и проводят тесты по возрастным категориям.

Единый день диспансеризации пройдет в первом корпусе поликлиники имени Гольца на Московской, 7. Пациентов ждут с 9:00 до 14:00. С собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС.