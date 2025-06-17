Единый день диспансеризации пройдет в Солнечногорске 21 июня

пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Единый день диспансеризации проведут в субботу, 21 июня, с 8:00 до 14:00, в Центральной поликлинике Солнечногорска. Жители смогут комплексно проверить свое здоровье за один день.

Посетителям поликлиники будут доступны флюорография, маммография, консультации терапевта и гинеколога. Если потребуется, пациенты смогут получить консультации узких специалистов: эндокринолога, офтальмолога, невролога, отоларинголога, дерматолога и уролога.

Цель диспансеризации — раннее выявление факторов риска и заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, онкологических заболеваний и сахарного диабета.

«Ранняя диагностика позволяет своевременно начать лечение и предотвратить развитие серьезных осложнений. Это отличная возможность для каждого жителя пройти оценить состояние своего организма и, в случае необходимости, начать борьбу с заболеваниями», — рассказал заместитель главы Солнечногорска Максим Барков.

Для прохождения диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Заранее записываться не нужно.