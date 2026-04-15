Единый день диспансеризации пройдет в Солнечногорске 18 апреля

18 апреля во всех взрослых поликлиниках и амбулаториях Солнечногорской больницы состоится Единый день диспансеризации. Пройти бесплатное обследование жители от 18 лет смогут без записи и очередей с 9:00 до 14:00.

С начала 2026 года диспансеризацию в городском округе уже прошли более 17800 человек. Для участия необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. В программу обследования входят флюорография, маммография, электрокардиография, цитологические и лабораторные исследования. Все процедуры проводятся в рамках обязательного медицинского страхования по индивидуальному маршрутному листу пациента. Как правило, обследование проходит за одно посещение, однако при выявлении отклонений пациента направляют к профильным специалистам для дополнительного обследования и консультаций.

«Совсем скоро в медицинских учреждениях городского округа пройдет масштабное профилактическое мероприятие. Не откладывайте заботу о здоровье на потом — пройдите полный курс обследования всего за один визит», — пригласила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Медики рекомендуют проходить диспансеризацию раз в три года гражданам от 18 до 39 лет включительно, а после 40 лет — ежегодно. Некоторые категории граждан проходят ее независимо от возраста.

Пройти обследование можно в центральной поликлинике в микрорайоне Рекинцо (Больничный комплекс, строение 2), Андреевской поликлинике в пгт Андреевка на улице Жилинская, доме 1А, Поваровской поликлинике в пгт Поварово (микрорайон 2, дом 1А), Тимоновской поликлинике в микрорайоне Тимоново на улице Подмосковная, доме 7, Менделеевской поликлинике в пгт Менделеево на улице Институтская, доме 8, поликлинике «НПО Комплекс» в пгт Ржавки (владение 2), Дурыкинской амбулатории в деревне Радумля (микрорайон Механического завода № 1, дом 14), Луневской амбулатории в поселке Лунево (строение 25), Ленинской амбулатории в деревне Тимошино (строение 11, корпус 1), а также в амбулатории «Солнечное» в поселке Смирновка (дом 9, строение 1).

Кроме того, обследование можно пройти бесплатно в поликлинике по месту прикрепления в будние дни с 8:00 до 20:00 и в выходные — в часы работы учреждений. Записаться можно по телефону 122, через портал «Госуслуги», регистратуру, инфомат, лечащего врача или отделение медицинской профилактики центральной поликлиники.