Единый день диспансеризации пройдет в Реутове 18 июля

Жители Реутова смогут бесплатно проверить состояние здоровья в рамках Единого дня диспансеризации, который пройдет в субботу, 18 июля. Пройти профилактическое обследование можно будет сразу на нескольких городских площадках без предварительной записи.

С 9:00 до 14:00 пациентов будут принимать в городской поликлинике № 1 на улице Гагарина, 4 и в городской поликлинике № 2 на Юбилейном проспекте, 80. Кроме того, с 10:00 до 13:00 выездной пункт диспансеризации откроют в Центре культуры и искусств на Южной улице, 5, где также можно будет пройти обследование.

Диспансеризация направлена на раннее выявление хронических заболеваний и факторов риска их развития. По итогам осмотра пациенты получают рекомендации специалистов, а при необходимости — направление на дополнительную диагностику или лечение. Для прохождения обследования потребуются паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

«На прошлой неделе прошел диспансеризацию. Все организовано быстро и удобно, практически без очередей, врачи работают слаженно, а само обследование заняло совсем немного времени. Очень хорошо, что такие акции проходят рядом с домом, в Центре культуры и искусств», — поделился житель Реутова Сергей Иванов.

Регулярная диспансеризация позволяет своевременно обнаружить заболевания на ранних стадиях, когда они лучше поддаются лечению, а также помогает сохранить здоровье и предотвратить развитие серьезных осложнений.