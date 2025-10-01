Единый день диспансеризации пройдет в Пушкино 4 октября

В субботу, 4 октября, амбулаторно-поликлинические подразделения Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова распахнут свои двери для проведения единого дня диспансеризации, предлагая жителям округа возможность проверить свое здоровье и выявить возможные заболевания на ранней стадии.

Прием пациентов будет осуществляться с 09:00 до 14:00 во всех участвующих поликлиниках. В мероприятии примут участие следующие поликлинические отделения: № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 7, № 8 и № 9. Главный врач больницы Владимир Мануйлов подчеркнул, что в настоящее время здравоохранение уделяет особое внимание первичной медико-санитарной помощи, в основе которой лежит профилактика заболеваний. По его словам, именно диспансеризация является эффективным инструментом, позволяющим выявить начальные признаки различных заболеваний, включая патологии сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и онкологические заболевания, на тех стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

Врач также напомнил о важности регулярного прохождения медицинских осмотров: жителям в возрасте от 18 до 39 лет рекомендуется проходить диспансеризацию и профилактический осмотр один раз в три года, а гражданам старше 40 лет — ежегодно. Для прохождения обследования при себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Следующие единые дни диспансеризации запланированы на 18 октября и 15 ноября, а дни семейного здоровья — на 11 и 25 октября.