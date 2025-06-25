Единый день диспансеризации пройдет в Пушкино 28 июня

В субботу, 28 июня, с 09:00 до 14:00, жители смогут пройти комплексное медицинское обследование в амбулаторно-поликлинических подразделениях Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова. Возможность предоставляется во всех поликлиниках округа, включая: поликлинику № 1 в Пушкино, поликлинику № 2 в Мамонтовке, поликлинику № 3 в Лесном, поликлинику № 4 в Клязьме, поликлинику № 5 в Правдинском, поликлинику № 6 в Софрино, поликлинику № 7 в Софрино-1, поликлинику № 8 в Ашукино и поликлинику № 9 в Ивантеевке.

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Пушкинской клинической больницы Татьяна Хоменко сообщила, что пройти диспансеризацию можно с понедельника по пятницу, обратившись в кабинеты или отделения профилактики, или к участковому врачу.

«Специально для работающих граждан по два раза в месяц предусмотрены единые дни диспансеризации и дни семейного здоровья. В теплое время года — выезды мобильных бригад врачей в парки. <…> На медосмотр лучше приходить натощак, так как предстоит сдать анализ крови. При себе иметь паспорт, полис, СНИЛС», — добавила Татьяна Хоменко.

Помимо 28 июня, следующие единые дни диспансеризации запланированы на 12 и 26 июля, а дни семейного здоровья пройдут 5 и 19 июля. Мобильные медицинские бригады продолжат свою работу в парках: 5 июля — в Пушкино, 12 июля — в Ивантеевке. Также, по предварительной заявке, специалисты готовы выезжать на предприятия и в организации округа.