Единый день диспансеризации пройдет в Пушкино 27 сентября

Жителей округа приглашают принять участие в Едином дне диспансеризации, который состоится в субботу, 27 сентября. В этот день с 09:00 до 14:00 во всех амбулаторно-поликлинических подразделениях Пушкинской клинической больницы будет организовано комплексное медицинское обследование, направленное на профилактику и раннее выявление заболеваний.

«Сегодня наибольшее внимание здравоохранения направлено на первичную медико-санитарную помощь, основой которой является профилактика. Диспансеризация позволит определить группу здоровья, и если возникают какие-то проблемы по состоянию здоровья, то мы поставим вас на динамическое наблюдение, будем проводить патологические мероприятия, которые направлены на определение степени развития заболевания. Для этого у нас есть все возможности — и клинико-лабораторная диагностика, и инструментальная», — сообщил главный врач больницы Владимир Мануйлов.

Пройти диспансеризацию можно и в будние дни, обратившись в кабинет профилактики или к своему участковому терапевту. Для удобства работающих граждан дважды в месяц организуются не только единые дни диспансеризации, но и дни семейного здоровья, когда обследование можно пройти всей семьей. Для прохождения обследования необходимо прийти натощак и иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Следующие единые дни диспансеризации запланированы на 4 и 18 октября.