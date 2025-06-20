Единый день диспансеризации пройдет в Пушкино 21 июня

В субботу 21 июня с 09:00 до 14:00 амбулаторно-поликлинические подразделения Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова распахнут свои двери для проведения сразу двух мероприятий: Единого дня диспансеризации и Дня семейного здоровья. Это возможность комплексно оценить состояние здоровья, выявить возможные риски и получить рекомендации специалистов.

Взрослые жители Пушкинского городского округа смогут пройти диспансеризацию в поликлиниках № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 7 и № 8. Для семейной диспансеризации, позволяющей проверить здоровье как взрослым, так и детям, будут открыты детские поликлиники № 1, № 2 и поликлиника № 5.

«Финальный этап диспансеризации — консультация у терапевта и педиатра — так же адаптирован для работающих граждан. Прием можно провести удаленно, используя телемедицинскую консультацию», — сообщила заместитель главного врача Пушкинской больницы по амбулаторно-поликлинической работе Татьяна Хоменко.