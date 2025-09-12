Единый день диспансеризации пройдет в Пушкино 13 сентября

Пушкинская клиническая больница имени профессора Розанова приглашает жителей округа на единый день диспансеризации, который состоится в субботу, 13 сентября, с 09:00 до 14:00. Это возможность проверить состояние своего здоровья и получить консультации специалистов.

Амбулаторно-поликлинические подразделения больницы распахнут свои двери для взрослых пациентов во всех поликлиниках округа: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8 и № 9.

Участковый терапевт поликлиники № 4 Светлана Аникеева подчеркивает важность диспансеризации, отмечая, что она позволяет составить полную картину здоровья пациента и выявить скрытые угрозы.

Пройти диспансеризацию можно не только в единый день, но и с понедельника по пятницу, обратившись в кабинеты или отделения профилактики, либо к своему участковому врачу. Специально для работающих граждан предусмотрены единые дни диспансеризации и дни семейного здоровья, которые проводятся дважды в месяц.

Для прохождения медосмотра рекомендуется приходить натощак и иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Следующие единые дни диспансеризации запланированы на 27 сентября и 4 октября, а дни семейного здоровья — на 20 сентября и 11 октября. Для предприятий и организаций округа предусмотрена возможность организации выездных диспансеризаций.