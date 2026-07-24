Единый день диспансеризации пройдет в поликлинике в Волоколамске 25 июля

Единый день диспансеризации проведут в поликлинике в Волоколамске 25 июля. Учреждение находится в доме № 16 на Ново-Солдатской улице.

Желающие пройти диспансеризацию должны иметь при себе паспорт. Пациентам предложат сделать ЭКГ, рентген органов грудной клетки, заполнить анкету, сдать общий и и биохимический анализы крови, а также пройти первичный осмотр терапевта.

«Особенно важно проходить диспансеризацию людям старше 40 лет. У них начинают появляться хронические заболевания, такие как гипертония, сахарный диабет, онкологические заболевания. Диспансеризация позволяет выявить эти недуги на ранней стадии и своевременно начать лечение, являясь важным инструментом профилактики заболеваний и поддержания здоровья населения», — подчеркнул заведующий взрослой поликлиникой Волоколамска Руслан Корсаков.

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