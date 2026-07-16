Единый день диспансеризации пройдет в поликлинике в Луховицах 18 июля

Жители Луховиц смогут пройти профилактическое обследование в рамках единого дня диспансеризации. Он состоится 18 июля в центральной поликлинике местной больницы.

Медицинское учреждение будет принимать пациентов с 8:00 до 12:00.

В течение полутора-двух часов жители смогут пройти первый этап диспансеризации, включающий комплекс необходимых анализов, исследований и консультаций врачей. Основная задача такого обследования — выявить возможные хронические заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

«Пройти диспансеризацию любой житель округа, прикрепленный к поликлинике, может в будний день, посетив отделение медицинской профилактики в центральной поликлинике или поликлинику Белоомутской городской больницы. Однако, для работающего населения формат прохождения диспансеризации в выходной более удобен. Это экономит время пациентов, позволяет запланировать дату для медицинского обследования, чтобы без суеты и спешки пройти необходимый комплекс исследований», — подчеркнула терапевт отделения медицинской профилактики Луховицкой больницы Маргарита Сухарева.

Тем, кому предстоит сдавать анализ крови, необходимо прийти натощак в период с 8:00 до 10:00. Дополнительную информацию о порядке прохождения диспансеризации можно получить у администратора в холле поликлиники или по телефону 8 (916) 497-97-24.

Записаться на профилактическое обследование жители округа могут по номеру 122, через региональный портал «Здоровье», приложение «Макс», инфомат в медицинских учреждениях или непосредственно у администратора поликлиники.