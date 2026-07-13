Единый день диспансеризации пройдет в поликлинике в Чехове 18 июля

Профилактическая диагностика позволяет своевременно выявить факторы риска и обнаружить заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

В ходе диспансеризации за последние шесть месяцев было выявлено несколько случаев злокачественных новообразований, большая часть из них — на ранних стадиях. За этими цифрами стоят спасенные жизни. Сделайте шаг навстречу собственному здоровью, приходите на диагностику, чтобы быть уверенным в ближайшем будущем. Важно помнить: профилактика всегда дешевле лечения.

Обследование проведут с 9:00 до 13:00 в поликлинике по адресу: улица Гагарина, дом № 37А. Для прохождения диспансеризации потребуются только паспорт и полис ОМС. В среднем диагностика занимает около двух часов.

Принять участие в профилактическом осмотре могут все совершеннолетние россияне, прикрепленные к Чеховской больнице.

Первый этап включает измерение роста, массы тела и артериального давления, анализы крови на уровень холестерина и глюкозы, флюорографию, электрокардиографию, онкологические скрининги и консультации специалистов. Кроме того, с текущего года программу диспансеризации для пациентов старше 18 лет дополнили обследованием на гепатит С.

При выявлении отклонений участников направят на углубленную диагностику.

В больнице также напомнили, что пройти диспансеризацию можно не только в единый день, но и в будние. Записаться можно по телефону 122, через портал госуслуг Московской области, у лечащего врача или с помощью инфомата в поликлинике.