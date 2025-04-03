Единый день диспансеризации пройдет в поликлинике Солнечногорска 5 апреля

Жителей Солнечногорска приглашают проверить здоровье на Едином дне диспансеризации в Центральной поликлинике 5 апреля. Предварительная запись не требуется.

Все желающие смогут сделать флюорографию, маммографию, получить консультации терапевта и гинеколога. При наличии показаний будут доступны консультации эндокринолога, офтальмолога, невролога, оториноларинголога, дерматовенеролога и уролога, а также ультразвуковая диагностика.

«В субботу жители округа смогут пройти комплексное медицинское обследование. Оно поможет нашим профессиональным врачам оценить состояние здоровья, выявить заболевания, в том числе хронические и онкологические. Как известно, чем раньше выявляется проблема, тем легче она поддается лечению», — рассказала главврач Солнечногорской больницы Лариса Борисова.

Медицинские специалисты будут принимать пациентов с 8:00 до 14:00. При себе необходимо иметь паспорт и полис.