Единый день диспансеризации пройдет в поликлиниках Подольска 26 октября

Жители Подольска смогут проверить свое здоровье в рамках Единого дня диспансеризации. Его проведут во всех взрослых поликлиниках муниципалитета.

Первый этап диспансеризации можно будет пройти с восьми часов утра до полудня. Специалисты проведут анкетирование, измерят рост, вес, объем талии, артериальное и внутриглазное давление, вычислят индекс массы тела, проведут клинический анализ крови, сделают электрокардиограмму и флюорографию.

Кроме того, жители получат консультации терапевта и узких специалистов. Уролог будет принимать пациентов в субботу в поликлинике на улице Батырева. В Климовске женщины смогут получить консультацию гинеколога. Невролог и кардиолог проконсультируют жителей в поликлинике ОСП № 4 на бульваре 65-летия Победы.

Прием пациентов будут вести маммолог и гинеколог в поликлинике на Гривно. Также специалист подобного профиля примет пациентов в микрорайоне Львовский. Во всех медучреждениях жители смогут сделать прививки против гриппа российскими вакцинами «Совигрипп» и «Флю-М».

Отметим, что пациенты, прикрепленные к Подольской областной клинической больнице, могут выбрать для посещения любую из поликлиник. Предварительно записываться не нужно. Важно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Отметим, что также 26 октября День открытых дверей проведут в Центре амбулаторной онкологической помощи. Жители смогут пройти диспансеризацию, сдать кровь на СА-125, а также пройти диагностику кожных новообразований.

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