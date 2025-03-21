Единый день диспансеризации пройдет в Одинцове 22 марта

Единый день диспансеризации состоится в Одинцовской областной больнице 22 марта. На мероприятие приглашаются все взрослые, прикрепленные к поликлиникам и имеющие полис обязательного медицинского страхования Московской области.
Врачи будут работать с 8:00 до 15:00, чтобы предоставить каждому возможность пройти необходимые обследования.
Диспансеризация проходит в два этапа. На первом этапе осуществляется скрининг, который включает в себя осмотр у терапевта, а также лабораторные и инструментальные исследования. Если в ходе первого этапа будут обнаружены какие-либо отклонения, второй этап подразумевает проведение дополнительной диагностики. Она необходима для точного определения диагноза и назначения соответствующего лечения.
При возникновении вопросов или для получения дополнительной информации следует обратиться в отделение медицинской профилактики по телефону 8 (991) 277-16-79. Специалисты принимают звонки по будням с 9:00 до 16:00.
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