Единый день диспансеризации пройдет в Лыткарине 25 июля

В эту субботу, 25 июля, в Лыткарине состоится Единый день диспансеризации, в рамках которого все желающие смогут бесплатно проверить состояние своего здоровья. Медицинское обследование будет организовано в поликлинике № 2 на улице Коммунистической, дом 63, с 08:00 до 13:00.

Предварительная запись для участия не требуется — достаточно прийти с паспортом и полисом ОМС.

Профилактический осмотр позволяет на ранних стадиях выявить хронические заболевания и оценить факторы риска их развития. В программу обследования входят анкетирование, измерение артериального давления, экспресс-анализ уровня глюкозы и холестерина в крови, ЭКГ и флюорография. По завершении диагностики пациентов ждет консультация терапевта, который при необходимости назначит дополнительные исследования или направит к узким специалистам.

Заведующий поликлиникой Александр Стукалов отметил, что регулярное прохождение диспансеризации помогает своевременно оценить состояние организма и обнаружить скрытые патологии на ранних этапах, когда лечение дает наилучшие результаты.

«Даже при хорошем самочувствии профилактическое обследование помогает обнаружить скрытые факторы риска и предупредить развитие серьезных заболеваний. Приглашаем жителей Лыткарина воспользоваться этой возможностью и пройти обследование», — отметил он.

В будние дни обследование также доступно по предварительной записи через региональный портал «Здоровье», по телефону 122, через чат-бота «Денис» или в регистратуре медучреждения.