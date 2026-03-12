Единый день диспансеризации пройдет в Лыткарине 14 марта

В ближайшую субботу, 14 марта, жители округа смогут посвятить время своему здоровью. В поликлинике № 2 Лыткаринской больницы будет организован Единый день диспансеризации.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области, акция призвана сделать качественную медицинскую диагностику доступнее для населения. Медицинский осмотр будет проводиться по адресу: улица Коммунистическая, дом № 63. Главное преимущество субботней акции — возможность пройти обследование без предварительной записи. Врачи будут принимать пациентов с 08:00 до 13:00.

«Диспансеризация — это не просто формальный осмотр, а комплексный метод выявления скрытых угроз организму. Программа выходного дня включает в себя измерение артериального и внутриглазного давления, экспресс-анализ крови, электрокардиограмму, флюорографическое исследование легких, а также финальную консультацию терапевта, который проанализирует результаты и даст рекомендации по образу жизни», — сообщили специалисты.

Для участия в диспансеризации пациентам необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.