Единый день диспансеризации пройдет в Луховицах

Луховицкая больница организует единый день диспансеризации, который состоится 20 сентября и предоставит жителям возможность комплексно проверить состояние своего здоровья. Акция пройдет с 08:00 до 12:00 одновременно на двух площадках: в городской поликлинике, расположенной в Луховицах, и в поликлинике больницы поселка Белоомут.

«Обследование будет сфокусировано на профилактике хронических болезней и на выявлении факторов риска их развития. Диспансеризация — способ заботы о собственном здоровье. Это проверенный способ, как улучшить качество и продолжительность жизни, ведь своевременное диагностическое обследование помогает медикам предотвратить серьезные нарушения в работе органов, а затем вместе с пациентом справиться с болезнями», — сообщила заведующая терапевтическим отделением центральной поликлиники больницы Луховиц Ирина Степанова.

Пациентам необходимо иметь с собой паспорт гражданина Российской Федерации и действующий полис обязательного медицинского страхования.

В рамках диспансеризации жителей округа ждет широкий спектр диагностических обследований и осмотров, включающий в себя клинические исследования, такие как общий и биохимический анализы крови, определение уровня глюкозы и холестерина, выявление онкомаркеров и анализ на наличие гепатита С.