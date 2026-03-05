Единый день диспансеризации пройдет в Луховицах 7 марта

В субботу, 7 марта, жители округа получат возможность уделить время своему здоровью, не отвлекаясь от рабочих будней. В центральной поликлинике Луховицкой больницы будет организован Единый день диспансеризации.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области, акция направлена на раннее выявление хронических заболеваний и факторов риска их развития. Медицинский осмотр будет проводиться в здании центральной поликлиники с 08:00 до 12:00. Важной особенностью этого дня является формат «открытых дверей»: жителям не требуется предварительная запись — достаточно просто прийти в указанное время. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Диспансеризация включает в себя базовый набор исследований: флюорография, маммография, лабораторные исследования, а также консультация терапевта.

Для получения максимально точных результатов анализов крови, их необходимо сдавать строго натощак. Процедурный кабинет для забора крови будет работать с 08:00 до 10:00.

Врач отделения медицинской профилактики Луховицкой больницы Екатерина Костюченко подчеркивает востребованность такого формата.

«Наши жители уже успели оценить преимущества диспансеризации выходного дня. Это действительно удобно и доступно: обследование занимает минимум времени, а главное — людям не нужно отпрашиваться с работы или жертвовать личными делами в будни. Профилактика — это лучший способ сохранить качество жизни на долгие годы», — сообщила Екатерина Костюченко.