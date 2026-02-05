Единый день диспансеризации пройдет в Луховицах 7 февраля

Луховицкая больница приглашает жителей округа позаботиться о своем самочувствии и принять участие в масштабной профилактической акции. В феврале Единые дни диспансеризации пройдут дважды — 7 и 21 февраля. Оба мероприятия выпадают на субботу, что делает посещение врачей удобным для работающих жителей.

Медицинские осмотры будут организованы на базе двух подразделений: центральная поликлиника города Луховицы и больница поселка Белоомут. Специалисты будут вести прием с 08:00 до 12:00. Пациенты смогут пройти полный объем первого этапа диспансеризации. Программа обследования включает антропометрию, измерение артериального и внутриглазного давления, ЭКГ и флюорографию. Особое внимание уделяется лабораторной диагностике: общему и расширенному биохимическому анализу крови, проверке уровня глюкозы и тестированию на гепатит С.

«Первый этап диспансеризации — это не просто формальный осмотр. Для женщин предусмотрены консультация гинеколога и маммография, а для мужчин старше 39 лет — специальные тесты на онкомаркеры. Завершается чекап приемом врача-терапевта, который даст рекомендации или направит на дополнительное обследование», — сообщила врач отделения медицинской профилактики центральной поликлиники Луховицкой больницы Екатерина Костюченко.