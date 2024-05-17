Единый день диспансеризации пройдет в Химках 18 мая | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 13:17 Единый день диспансеризации пройдет в Химках 18 мая Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Единый день диспансеризации проведут во всех поликлиниках Химок 18 мая. Жители смогут сделать флюорографию, проверить работу сердца, измерить давление, вес, получить консультации узкопрофильных специалистов.

Чтобы пройти медосмотр, пациенту нужно при себе иметь только паспорт и медицинский полис. Свыше 30 тысяч жителей городского округа уже прошли диспансеризацию с начала года. Записаться на обследование можно через единый номер 122 на портале «Госуслуги» или в регистратуре.

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«Рекомендую убедиться, что у вас нет проблем со здоровьем, так как можно обнаружить некоторые болезни еще на ранней стадии. Терапевт осмотрит и даст направление на базовые анализы, но при необходимости может отправить на другие обследования или к узкопрофильным специалистам», — рассказал главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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