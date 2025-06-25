Единый день диспансеризации пройдет в Егорьевской больнице 5 июля

В субботу, 5 июля, Егорьевская больница проведет Единый день диспансеризации, предоставив жителям муниципалитета возможность бесплатно проверить состояние своего здоровья. Мероприятие пройдет во всех поликлиниках округа.

Целью проведения Единого дня диспансеризации является повышение доступности профилактических медицинских осмотров для населения и выявление хронических заболеваний на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

«Регулярные профилактические осмотры помогают выявлять хронические заболевания на ранних стадиях, что существенно увеличивает шансы на успешное лечение», — сообщила заместитель главного врача по поликлинической работе больницы Ольга Миронова.

Начало диспансеризации запланировано на 08:00. Организаторы обращают внимание на необходимость приходить на обследование на голодный желудок для обеспечения достоверности результатов анализов. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Все обследования и консультации специалистов проводятся бесплатно для всех граждан, застрахованных в системе ОМС.

В рамках диспансеризации будет проведен комплекс обследований и консультаций специалистов различного профиля, направленных на выявление факторов риска развития заболеваний, а также скрытых патологий, которые могут протекать бессимптомно на ранних стадиях.