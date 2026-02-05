Единый день диспансеризации пройдет в Егорьевске 7 февраля

В субботу, 7 февраля, в округе пройдет Единый день диспансеризации. Мероприятие организовано на базе поликлиники № 3 Егорьевской больницы при поддержке Министерства здравоохранения Московской области.

Основная цель акции — предоставить работающим жителям возможность пройти полное медицинское обследование в выходной день. По словам специалистов, профилактический медицинский осмотр — самый эффективный способ выявить заболевания на ранних стадиях, когда они еще не проявляют себя клинически.

«Регулярные обследования помогают своевременно обнаружить предпосылки к развитию хронических заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые патологии и онкология. Это значительно повышает шансы на успешное лечение и сохранение качества жизни», — сообщила заместитель главного врача по поликлинической работе Ольга Миронова.

Все обследования в рамках Единого дня диспансеризации проводятся бесплатно. Для прохождения осмотра пациентам необходимо иметь при себе стандартный набор документов: паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Медики напоминают о правилах регулярности осмотров. Гражданам в возрасте от 18 до 39 лет включительно диспансеризацию рекомендуется проходить один раз в три года. Жителям в возрасте 40 лет и старше необходимо проверяться ежегодно.