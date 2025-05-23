Единый день диспансеризации пройдет в Егорьевске 24 мая

В субботу 24 мая жители округа получат возможность пройти комплексное медицинское обследование в рамках Единого дня диспансеризации. Эта акция проводится с целью своевременного выявления скрытых заболеваний, оценки общего состояния здоровья и профилактики возможных рисков.

Процедуры будут доступны в местных поликлиниках. Как отмечает врач-терапевт Егорьевской больницы Наталья Трач, первый этап обследования включает в себя сбор анамнеза, измерение основных жизненных показателей, а также анализ симптомов и жалоб пациента.

После первичного осмотра, на втором этапе, назначаются необходимые дополнительные обследования — это могут быть анализы крови и мочи, электрокардиограмма, флюорография и другие процедуры.

Начало приема — 08:00 утра. Для прохождения диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Записаться на диспансеризацию можно самостоятельно через региональный портал государственных услуг «Здоровье» или по телефону 122.