Единый день диспансеризации пройдет в Егорьевске 21 марта

Егорьевская городская больница организует масштабное профилактическое мероприятие — Единый день диспансеризации. Эта инициатива, запланированная на субботу, 21 марта, предоставляет каждому жителю муниципалитета возможность пройти комплексное медицинское обследование и получить консультации специалистов за несколько часов.

Как подчеркивают медики, регулярные профилактические осмотры играют решающую роль в раннем выявлении заболеваний.

«Профилактические осмотры позволяют своевременно выявлять хронические заболевания на ранних стадиях, когда они еще поддаются успешному лечению. Это значительно увеличивает шансы пациента на полное выздоровление и предотвращает развитие серьезных осложнений», — сообщила заместитель главного врача по поликлинической работе Егорьевской больницы Ольга Миронова.

Всего за несколько часов можно пройти ряд ключевых диагностических процедур: измерение артериального давления, сдача основных анализов крови, проведение электрокардиографии для оценки работы сердца, флюорографическое исследование для диагностики состояния легких, а также консультации с врачами-специалистами.

Согласно действующим рекомендациям Министерства здравоохранения, граждане в возрасте от 18 до 39 лет включительно должны проходить диспансеризацию один раз в три года. Начиная с 40 лет, профилактический осмотр рекомендуется проходить ежегодно. Это позволяет своевременно отслеживать изменения в состоянии здоровья и реагировать на них.