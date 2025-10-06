Единый день диспансеризации пройдет в Егорьевске 11 октября

Егорьевская больница приглашает жителей округа принять участие в Едином дне диспансеризации, который состоится в субботу, 11 октября. Эта инициатива, направленная на раннее выявление заболеваний и укрепление здоровья населения, организована при поддержке Министерства здравоохранения Московской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в этот день все желающие смогут пройти комплексное обследование, включающее в себя различные диагностические процедуры и консультации врачей-специалистов. Диспансеризация позволит оценить состояние здоровья, выявить факторы риска развития заболеваний и, при необходимости, своевременно начать лечение.

«Профилактические осмотры позволяют выявлять хронические заболевания. В том числе на ранних стадиях. В свою очередь, это увеличивает шансы на успешное лечение», — сообщила заместитель главного врача по поликлинической работе больницы Ольга Миронова.

Единый день диспансеризации начнется в 08:00. Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Все обследования и консультации специалистов проводятся бесплатно.