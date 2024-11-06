Единый день диспансеризации пройдет в Дмитрове 9️ ноября

В Дмитровской больнице 9 ноября состоятся сразу три профилактических мероприятия. в их числе Единый день диспансеризации, Глаукомный день и День семейного здоровья.

В рамках Единого дня диспансеризации все желающие смогут пройти комплексное обследование, включающее антропометрические измерения, измерение артериального и внутриглазного давления, ЭКГ, флюорографию и маммографию. Женщины также смогут посетить врача — акушера-гинеколога для осмотра и сдать мазок на онкоцитологию шейки матки. Кроме того, при условии явки натощак можно будет сдать общий и биохимический анализы крови.

Для лиц старше 50 лет в Консультативно-диагностическом центре пройдет Глаукомный день. Для участия необходимо сначала пройти первый этап диспансеризации в Центре здоровья, после чего сотрудники выдадут направление на обследование в рамках Глаукомного дня.

В День семейного здоровья взрослые участники смогут пройти сокращенные общий и биохимический анализы крови, ЭКГ, антропометрию, а также измерить артериальное и внутриглазное давление. Кроме того, будет проводиться анкетирование.

Все мероприятия будут проводиться в семи подразделениях больницы: Дмитрове, Яхроме, Новосиньково, Некрасовском, Икше, Деденево и Рогачево. Предварительная запись не требуется, необходимо иметь при себе полис ОМС и паспорт.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина подчеркнула, что каждую субботу в Дмитровской больнице проходят профилактические мероприятия, в ходе которых можно определить основные болезни на ранних стадиях и получить направления на дополнительные обследования.

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