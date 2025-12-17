Единый день диспансеризации пройдет в Чехове 20 декабря

Год подходит к концу, и вместе с подведением итогов многие задумываются о самом важном — здоровье. Для жителей муниципального округа Чехов, которые откладывали диспансеризацию, появится удобная возможность пройти обследование без долгого ожидания.

В грядущую субботу в поликлинике на улице Гагарина в течение двух часов будут принимать всех желающих.

Врачи напоминают: хорошее самочувствие не всегда означает отсутствие проблем.

«Ежедневно на прием приходят пациенты, у которых, по их собственному ощущению, все в порядке, но самые простейшие исследования неожиданно „высвечивают“ повышенный уровень сахара и холестерина, камни в желчном пузыре, сбой сердечного ритма и другие проблемы со здоровьем», — пояснил молодой терапевт Чеховской больницы Анастасия Анчихорова.

Единый день диспансеризации пройдет 20 декабря с 9:00 до 13:00. Для посещения потребуется стандартный набор документов: паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Пройти обследование смогут жители округа, которые прикреплены к Чеховской больнице.