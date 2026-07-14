Единый день диспансеризации пройдет в Чехове 18 июля

В округе 18 июля состоится единый день диспансеризации. Комплексная диагностика основных систем организма — это возможность вовремя скорректировать такие факторы риска, как повышенное давление, высокий уровень холестерина, лишний вес и курение.

Обследование пройдет с 9:00 до 13:00 в поликлинике по адресу: улица Гагарина, дом 37а. Для посещения достаточно иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Вся процедура занимает около двух часов.

Бесплатное обследование по полису ОМС могут пройти все граждане России старше 18 лет, прикрепленные к медицинскому учреждению. Первый этап диспансеризации включает измерение роста, веса, артериального давления, анализы крови на холестерин и глюкозу, флюорографию, ЭКГ, онкоскрининги и осмотр специалистов. С 2026 года в программу также включено тестирование на гепатит С для пациентов с 18 лет.