Единый день диспансеризации пройдет в Балашихе 25 октября

Жители городского округа Балашиха смогут бесплатно пройти комплексное медицинское обследование в рамках Единого дня диспансеризации, который состоится 25 октября. В этот день прием будет организован в поликлинике № 14.

Диспансеризация — важная профилактическая мера, позволяющая выявить на ранних стадиях хронические и онкологические заболевания, оценить общее состояние здоровья и при необходимости направить пациента на дополнительные обследования или лечение. Обследование проводится в один визит и охватывает все базовые диагностические процедуры.

«В ходе диспансеризации мы предлагаем жителям посетить кабинет врача-терапевта, заполнить анкету перед осмотром, измерить антропометрические показатели, а также проверить уровень глюкозы и холестерина в крови. Также доступны электрокардиограмма и флюорография, а для женщин старшего возраста — маммография. Все услуги предоставляются бесплатно по полису обязательного медицинского страхования», — рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Балашихинской больницы Татьяна Клокова.

Кроме того, во всех поликлиниках городского округа продолжается вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции — еще одна важная профилактическая мера, направленная на сохранение здоровья населения.

Записаться на диспансеризацию можно несколькими способами: через портал «Здоровье», по телефону 122, в регистратуре поликлиники или с помощью чат-бота Дениса.