Единый день диспансеризации пройдет в Балашихе 24 мая

В поликлинике № 4 в Балашихе с 8:00 до 14:00 пройдет Единый день диспансеризации. Все желающие смогут узнать о состоянии своего здоровья.

Для этого необходимо прийти в поликлинику утром натощак и взять с собой паспорт и полис ОМС. Регулярные медицинские осмотры — это не просто рекомендация, а необходимость, считает главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

«Профилактика — ключ к здоровью. Мы призываем всех жителей Балашихи не забывать о важности диспансеризации. Это позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и предотвращать их развитие. Каждый из нас должен заботиться о своем здоровье и здоровье своих детей», — подчеркнула Алимова.

Напоминаем, что пройти диспансеризацию можно в любой удобный день в поликлинике по месту прикрепления. Запись осуществляется через портал госуслуг, по телефону 122 или при личном обращении в поликлинику.