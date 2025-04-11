Единый день диспансеризации пройдет в Балашихе 14 апреля

Единые дни диспансеризации, предоставляющие жителям возможность бесплатно проверить свое здоровье, регулярно проводятся в городском округе Балашиха. Следующее мероприятие состоится 14 апреля с 8:00 до 15:00 в десяти взрослых поликлиниках Балашихинской центральной районной больницы.

Для прохождения диспансеризации необходимо прийти в выбранную поликлинику в указанный день с 8:00 до 15:00. При себе следует иметь паспорт гражданина РФ и полис обязательного медицинского страхования. Рекомендуется прийти натощак, так как некоторые лабораторные исследования проводятся на голодный желудок.

Диспансеризация — это комплекс мероприятий, направленных на раннее выявление хронических заболеваний и факторов риска их развития. Регулярное прохождение диспансеризации позволяет своевременно обнаружить заболевания на ранних стадиях, что значительно повышает эффективность их лечения и снижает риск осложнений.

Если вы не смогли пройти диспансеризацию в указанный день, вы можете сделать это в любой другой день в поликлинике по месту прикрепления. Для этого необходимо записаться через портал госуслуг, по телефону 122 или при личном обращении в поликлинику.

Забота о своем здоровье — это важный шаг к долгой и активной жизни. Не упускайте возможность пройти диспансеризацию и следите за своим самочувствием.