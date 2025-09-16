Единый день диспансеризации пройдет 20 сентября в Егорьевске

Егорьевская больница в эту субботу, 20 сентября, организует Единый день диспансеризации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

«Регулярные профилактические осмотры помогают выявлять хронические заболевания на ранних стадиях, что существенно увеличивает шансы на успешное лечение», — сообщила заместитель главного врача по поликлинической работе больницы Ольга Миронова.

Обследование начнется в 08:00. Организаторы рекомендуют приходить на обследование на голодный желудок для обеспечения максимальной точности результатов анализов. С собой необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Программа диспансеризации включает в себя широкий комплекс обследований и консультаций специалистов различного профиля, позволяющих оценить состояние основных систем организма и выявить возможные риски развития заболеваний. Врачи проведут необходимые исследования, соберут анамнез, дадут индивидуальные рекомендации по профилактике и лечению.