Единый день безопасности на дорогах провели в Дмитровской школе № 5

В Дмитровской школе № 5 состоялся Единый день безопасности на дорогах. В рамках мероприятия организовали и традиционную акцию «Родительский патруль».

Перед первым уроком представители сообщества родителей и отряда юних инспекторов движения проверили, как ученики и их родители соблюдают правила дорожного движения по дороге в школу.

Ребята из отряда юных инспекторов движения напомнили ученикам младших классов о том, как безопасно переходить дорогу. Родителям и детям, приезжающим в школу на машинах, рассказали о правилах высадки юных пассажиров.

«Цель акции — доступно разъяснить правила, а также донести до детей смысл — опасности несоблюдения правил», — прокомментировал один из организаторов мероприятия.

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