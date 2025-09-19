Единый день безопасности дорожного движения прошел в Солнечногорске

В школе № 4 прошел единый день профилактики «Детям Подмосковья — безопасные дороги!». Госавтоинспекторы вместе с педагогами напомнили учащимся основы дорожной дисциплины и проверили их знания в автогородке через игровые задания.

На встрече присутствовали заместитель начальника Отдела ГИБДД ОМВД России по городскому округу Солнечногорск Сергей Стрельцов, исполняющий обязанности инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения Павел Терентьев, директор школы Дмитрий Грибков, преподаватели, юные инспекторы движения и кадеты.

Особый акцент сделали на правилах перехода через проезжую часть и важности ношения светоотражателей в темное время суток.

«У детей должно сформироваться понимание, что есть правила поведения в условиях улично-дорожной среды: переходить дорогу только в установленных местах — пешеходных переходах, не отвлекаться на сотовые телефоны и наушники. С наступлением осени нужно отдавать предпочтение одежде более светлых тонов, со светоотражающими элементами», — отметил Сергей Стрельцов.

Мероприятие состоялось в рамках информационно-профилактической акции «Внимание, дети!».

«В городском округе организован системный подход к вопросам безопасности: проводится комплекс мер, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. С началом учебного года автоинспекторы выступают на родительских собраниях и педсоветах, проводят просветительские акции и проверочные рейды», — подчеркнул заместитель главы городского округа Максим Барков.

Инициатива направлена на воспитание у школьников ответственного отношения к дорожному движению и повышение культуры безопасного поведения на дорогах.