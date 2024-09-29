Единый день бесплатной юридической помощи провели для жителей Химок
В городском округе Химки прошел Единый день бесплатной юридической помощи. Десятки химчан посетили общественную приемную местного отделения «Единой России».
Для жителей городского округа Химки организовали Единый день бесплатной юридической помощи. За консультацией горожане обратились в общественную приемную местного отделения «Единой России». Юристы помогали разбираться в вопросах земельных отношений, раздела имущества, банкротства и других. Консультировал горожан профессиональный юрист Алексей Чернышенко.
«Мы стараемся всем депутатским корпусом при поддержке юридических объединений помогать жителям и оказывать ту поддержку, которая им на сегодняшний день необходима», — подчеркнул депутат Совета депутатов Артур Каримов.
Он напомнил, что в Химках все желающие могут обратиться в Центр бесплатной юридической помощи. Он работает с октября 2023 года. Центр организовали на базе Торгово-промышленной палаты Московской области при участии союза Адвокатской палаты Подмосковья и Ассоциации юристов России. Профессиональные юристы ответят на вопросы, помогут оформить заявления, жалобы, иски и другие правовые документы.
Чтобы получить консультацию необходимо обратиться по адресу: проспект Мельникова, дом № 12. Специалисты центра принимают граждан раз в неделю по пятницам в порядке живой очереди с 10:00 до 14:00. Записаться можно по телефону: 8 (495) 575-41-31.
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