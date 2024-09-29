Единый день бесплатной юридической помощи провели для жителей Химок

Для жителей городского округа Химки организовали Единый день бесплатной юридической помощи. За консультацией горожане обратились в общественную приемную местного отделения «Единой России». Юристы помогали разбираться в вопросах земельных отношений, раздела имущества, банкротства и других. Консультировал горожан профессиональный юрист Алексей Чернышенко.

«Мы стараемся всем депутатским корпусом при поддержке юридических объединений помогать жителям и оказывать ту поддержку, которая им на сегодняшний день необходима», — подчеркнул депутат Совета депутатов Артур Каримов.

Он напомнил, что в Химках все желающие могут обратиться в Центр бесплатной юридической помощи. Он работает с октября 2023 года. Центр организовали на базе Торгово-промышленной палаты Московской области при участии союза Адвокатской палаты Подмосковья и Ассоциации юристов России. Профессиональные юристы ответят на вопросы, помогут оформить заявления, жалобы, иски и другие правовые документы.

Чтобы получить консультацию необходимо обратиться по адресу: проспект Мельникова, дом № 12. Специалисты центра принимают граждан раз в неделю по пятницам в порядке живой очереди с 10:00 до 14:00. Записаться можно по телефону: 8 (495) 575-41-31.

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