Единый день бесплатной юридической помощи прошел в Лосино-Петровском

Жители городского округа Лосино-Петровский получили консультации адвокатов на Едином дне бесплатной юридической помощи. Его организовали в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия».

Жителей интересовали вопросы расселения аварийных домов на улице Горького и в проезде Горького, проблемы несвоевременной выдачи квитанций за коммунальные услуги и многое другое. Заведующая Щелковским филиалом Московской областной коллегии адвокатов, представитель Совета Адвокатской палаты Московской области в Щелковском районе Елена Сапронова и адвокат Адвокатского кабинета № 1158 Наталья Гришина дали собравшимся детальные разъяснения по каждой теме.

По словам исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслава Градина, право на квалифицированную юридическую помощь должно быть доступно каждому.

«Такие акции — важная часть работы партии, направленной на поддержку граждан и защиту их законных интересов», — добавил он.

Отметим, что мероприятие провели в рамках социальной политики партии «Единая Россия».