Единые расчетные центры Клина и Серпухова стали лучшими в Подмосковье

Первых лидеров рейтинга МосОблЕИРЦ в 2024 году определили в Подмосковье. Лучшими управлениями стали Клин и Серпухов.

Переходящие кубки победителей вручили сразу двум управлениям — большому, где количество лицевых счетов на обслуживании свыше 60 тысяч, и малому. Второе место разделили Балашиха и Шатура, третье — Королев и Можайск.

МосОблЕИРЦ включает в себя 48 управлений в 60 городских округах Подмосковья, 134 офиса и обслуживает четыре миллиона счетов. Оценка управлений проводится каждый квартал по 10 основным критериям, включая качество обслуживания, отсутствие жалоб и собираемость платежей.

Серпухов становится лидером рейтинга среди крупных управлений уже в пятый раз, что свидетельствует о стабильно высоких показателях. Начальник управления МосОблЕИРЦ в Серпухове Дмитрий Акимушкин отметил, что успех зависит от согласованной работы всей команды.

Один из методов оценки — «Контрольная закупка». Тайные покупатели проверяют офисы на соответствие стандартам обслуживания, вежливость и профессионализм сотрудников. Такие визиты помогают выявить сильные стороны и недостатки.

Руководитель управления «Клин» Татьяна Благих подчеркнула важность положительных отзывов клиентов, выражающих благодарность за помощь, добросовестность и профессионализм.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».