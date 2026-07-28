Единые квитанции, офисы в МФЦ и помощь по видео. Воробьев – о трансформации сервисов расчетного центра Подмосковья

В Подмосковье постоянно совершенствуют систему оплаты жилищно-коммунальных услуг. О развитии Единого расчетного центра и повышении доступности его сервисов рассказал во время совещания в формате ВКС губернатор Андрей Воробьев .

Единая система расчетов делает оплату коммунальных услуг более удобной для жителей, обеспечивает прозрачность расчетов и позволяет быстро перечислять средства поставщикам коммунальных ресурсов.

«Мы договаривались о том, что службу „МосОблЕИРЦ“ будем трансформировать, чтобы с одной стороны она была доступна, и здесь речь идет о том, что в офисах МФЦ появится возможность получать ответы на все актуальные вопросы», — пояснил Андрей Воробьев.

Сейчас через расчетный центр обслуживают 87% многоквартирного жилого фонда Московской области. К единой системе планируют подключить все оставшиеся дома и управляющие компании. В первую очередь это касается организаций, имеющих задолженность перед ресурсоснабжающими предприятиями.

Одновременно в регионе расширяют сеть представительств Единого расчетного центра на базе МФЦ. Жители могут проверить начисления и задолженности, получить необходимые справки и выписки, а также внести изменения в данные лицевого счета.

Согласно опросу, проведенному Министерством государственного управления Московской области среди 7,5 тысячи человек, 60% респондентов считают такой формат обслуживания наиболее удобным.

В этом году планируют открыть 37 представительств, из которых 29 уже работают, а еще восемь готовятся к началу работы в Королеве, Красногорске, Подольске, Шатуре, Истре, Коломне и Богородском округе.

Параллельно развиваются дистанционные сервисы. Жители могут онлайн просматривать и оплачивать квитанции, передавать показания, проверять начисления и получать консультации специалистов. Одним из таких инструментов стал web-консультант, который позволяет заранее выбрать удобное время и получить помощь специалиста по видеосвязи.