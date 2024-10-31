Единые дни диспансеризации пройдут в Воскресенске в ноябре

В ноябре в городском округе Воскресенск будут проведены единые дни диспансеризации, предоставляющие жителям возможность бесплатно проверить свое здоровье. Это мероприятие направлено на оценку состояния здоровья и выявление возможных заболеваний на ранней стадии, что позволяет значительно повысить эффективность лечения и укрепить здоровье.

Так, 16 ноября жители приглашаются в Центр здоровья по адресу Больничный проезд, 3, корпус 3. 23 ноября диспансеризация пройдет в Поликлинике № 6 в Белоозерском на Молодежной, 36, а 30 ноября проверить свое здоровье можно будет в Поликлинике № 4 в Воскресенске на Московской улице, 30.

Для прохождения диспансеризации воскресенцам необходимо иметь при себе страховой медицинский полис и паспорт гражданина РФ. Все обследования в рамках диспансеризации проводятся бесплатно.

Диспансеризация включает в себя медицинский осмотр и дополнительные методы обследования, которые помогают оценить общее состояние здоровья. Вовремя принятые профилактические меры позволяют не только укрепить здоровье, но и успешно лечить выявленные заболевания.

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