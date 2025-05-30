Единые дни диспансеризации пройдут в Егорьевске 7 и 21 июня

Егорьевская больница приглашает всех жителей округа принять участие в единых днях диспансеризации, которые состоятся 7 и 21 июня. Диспансеризация начнется в 08:00 утра.

Для прохождения обследования пациентам необходимо прийти натощак. Заместитель главного врача по поликлинической работе Егорьевской больницы Ольга Миронова подчеркнула, что регулярные профилактические осмотры играют ключевую роль в раннем выявлении хронических и других заболеваний. Она призвала всех жителей округа не откладывать заботу о своем здоровье и воспользоваться возможностью пройти комплексное обследование.

Диспансеризация включает в себя широкий спектр медицинских исследований и консультаций у различных специалистов. Программа направлена на выявление факторов риска и скрытых патологий, которые могут оставаться незамеченными без диагностики. Участие бесплатное. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС.