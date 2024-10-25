Единые дни диспансеризации пройдут в больницах Раменского

Мероприятия пройдут 26 октября и 9 ноября. Первый этап диспансеризации называется скрининг. На нем выявляют признаки хронических неинфекционных заболеваний, факторы риска их развития, определяют медицинские показания к дополнительным обследованиям.

При этом женщины и мужчины разного возраста проходят конкретный перечень осмотров узкими специалистами и диагностические процедуры. Проверку здоровья в рамках диспансеризации можно пройти один раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно, а после — ежегодно.

«Диспансеризация позволяет своевременно выявлять и предупредить различные заболевания, а также контролировать состояние здоровья населения. Для ее прохождения нужно прийти в поликлинику по месту жительства утром, в часы работы вашего подразделения больницы, натощак», — напомнил главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан.

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